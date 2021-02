Bram van Polen na ontslag John Stegeman: ‘Spelersgroep is ook schuldig’

Baldadige spelers, halfvolle kleedka­mers en illegale kappers: de corona-uitdaging van clubarts Mineke Vegter van PEC Zwolle

20 februari Voetballers zijn net mensen. Vraag dat maar aan clubarts Mineke Vegter van PEC Zwolle. Ze kan zo drie spelers aanwijzen die altijd het randje van de coronamaatregelen opzoeken. ,,We zitten in een bubbel, maar die bubbel heeft natuurlijk wel her en der een lek.’’ Een interview over eenzame voetballers, gescheiden kleedkamers, illegale kappers en vaccinatie-angst.