Breekt een nieuwe Huiberts door bij PEC Zwolle

Huiberts, het neefje van AZ-directeur en voormalig Zwolle-speler Max, verruilde de academie van FC Twente een jaar geleden voor die van PEC. Omdat die overschrijving na 15 juni plaatsvond en hij al een officiële wedstrijd voor Twente had gespeeld, was de Kampenaar dit seizoen nog niet speelgerechtigd. Huiberts werkte zijn trainingen af bij PEC O19 en het beloftenteam, waarvoor hij ook in een aantal oefenwedstrijden uitkwam.

Hoewel Huiberts nog niet in competitieverband acteerde voor PEC, heeft hij de clubleiding overtuigd. Technisch directeur Gerard Nijkamp bevestigt dat de club toekomst ziet in de jonge spelmaker en met hem in onderhandeling is over een eerste contract.