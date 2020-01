Bruns: ‘NAC is een mooie club, na het weekend neem ik een besluit’

Volgens Bruns hebben meerdere clubs uit de eredivisie en eerste divisie belangstelling in hem getoond. Dat NAC in de eerste divisie uitkomt, een niveau waar Bruns nog nooit heeft geacteerd, hoeft geen belemmering te zijn. ,,NAC is een mooie club. Vorig jaar hadden ze ook interesse (technisch hart, red.), maar toen koos ik voor FC Groningen. Voor nu heb ik nog geen besluit genomen. Dat zal ik waarschijnlijk doen na het weekend in de laatste week dat de transfermarkt open is. Wat mij betreft zal het dan gaan om een huurovereenkomst.”

Na vijf goede jaren bij Heracles, de club waar Bruns is opgeleid, werd hij in 2017 ingelijfd door Vitesse. In zijn eerste jaar in Arnhem was hij onbetwist basisspeler. Het seizoen erop belandde hij op de bank en werd hij in de winterstop verhuurd aan FC Groningen waar hij een belangrijk aandeel had in de handhaving in de eredivisie.