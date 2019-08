Bruns ondergaat keuring bij PEC Zwolle na ‘moeilijke situatie in Arnhem’

VIDEOThomas Bruns ondergaat maandag de medische keuring in Zwolle. Als de 27-jarige middenvelder die testen doorstaat, wordt hij dit seizoen gehuurd van Vitesse door PEC, waarmee hij ‘in ieder geval in het linkerrijtje hoopt te eindigen.’

Dat zei Bruns nadat hij zondag met zijn zaakwaarnemer alvast aandachtig toeschouwer was bij zijn nieuwe club, die met 3-1 verloor van FC Utrecht, voor de camera van FOX Sports. ,,Ik hoop bij PEC het plezier terug te vinden, minuten te maken, belangrijk te zijn en me weer voetballer te voelen. Ik heb bij Groningen een redelijk half jaar gedraaid. Met Zwolle hoop ik in ieder geval in het linkerrijtje te eindigen.”

Bij Vitesse werd spelverdeler Bruns, nadat hij het voorbije half jaar al op huurbasis uitkwam voor FC Groningen, door trainer Leonid Sloetsky niet opgenomen in de wedstrijdselectie tegen Ajax en Willem II. ,,Het was een moeilijke situatie voor me in Arnhem, hoewel ik met de jongens in de kleedkamer en op het veld altijd plezier heb gehouden.