Buitenlandse PEC-voetbalsters verkennen Zwolle per fiets

Regio Zwolle United-directeur Arjan Jansen wenste het vrouwenteam aan meer begin twintigers en defensieve krachten met een andere voetbalachtergrond te versterken. Holmes voldeed als eerst aan alle criteria. De Engelse verdedigster wilde zich een jaar vol op haar werk als docente op een basisschool storten toen de uitnodiging van PEC binnenrolde. Dominique Bruinenberg, teamgenote bij Sunderland, gaf haar het laatste zetje.

Sweatman woonde vrijwel heel haar leven in Miami en speelde een half jaar in Zweden toen een trainer de verdedigende middenveldster met Jamaicaanse roots adviseerde een kijkje in Zwolle te nemen. McDonough was net afgestudeerd in Pittsburgh toen ze over PEC werd getipt door een agent.

,,Ik was nooit overzee geweest, dus ik onderzocht hoe het weer en de stad waren en of de mensen Engels spraken", aldus McDonough. ,,Dat vind ik zo mooi. Bijna iedereen spreekt hier Engels, terwijl je in andere landen nog wel eens wordt gedwongen hun taal te spreken", weet Sweatman. Holmes knikt: ,,Niet alleen onze teamgenoten waren gastvrij. Je kan hier met iedereen een gesprek aangaan."

Tegenprestatie

Het goedlachse trio keert na een stage in september terug als de club een eenjarig contract klaar heeft liggen. Op een grauwe herfstmiddag vertellen ze in Bagels and Beans, een koffiehuisje dat ze ontdekt hebben in hun nieuwe woonplaats, dat ze 'aardig rond kunnen komen' van hun semi-prof-vergoeding, ook omdat ze sinds een maand kosteloos in De Molenhof wonen. Als tegenprestatie bezorgen ze bejaarden in het woonzorgcentrum met activiteiten het nodige vertier. Ook bekijkt PEC of Holmes als juf aan de slag kan op een internationale basisschool en of er part-time werk is voor McDonough en Sweatman in de zorg en logistiek.

Tot die tijd rollen ze op hun fietsje door Zwolle, na het ontbijt naar de sportschool en halverwege de middag naar het stadion. Holmes: ,,Op het platteland in Engeland, waar ik vandaan kom, fietsten we eigenlijk alleen met de familie. Zo zie je het verschil in cultuur. Marlo kan erover meepraten."

Ze schieten weer eens in de lach. ,,In Miami wordt eigenlijk alleen een aparte fiets op het strand gebruikt. Ik fietste op mijn derde voor het laatst, geloof ik. Het is daarom wennen. Deze week ging het net goed. Zij fietsten voor me. We wilden draaien, maar zij zagen een auto die ik niet zag. Gelukkig kwam ik er niet onder."

Sinterklaas

Niet alleen de fietsen zijn nieuw. De basisspeelsters hebben inmiddels ook Sinterklaas ontmoet. De lootjes zijn getrokken en het trio knutselt aan een surprise. Sportieve verschillen? ,,Hier draait alles om techniek en tactiek." Ze willen in de top 5 eindigen. Holmes keert daarna waarschijnlijk terug naar Engeland. De leerlingen roepen. Sweatman ziet een langer verblijf best zitten. McDonough twijfelt. Aan Zwolle zal het niet liggen. ,,Ik kan nu al zeggen dat ik het me hier niet beter kon wensen."

Volledig scherm Marlo Sweatman, Abby Holmes en Siobhan McDonough (VLNR) 'onder de Peperbus'. © Pedro Sluiter Foto