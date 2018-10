Captain Van Polen voorlopig buitenspel bij PEC Zwolle

Uit de eerste onderzoeken is gebleken dat Van Polen daarbij de binnenband van zijn knie heeft verrekt en voorlopig niet in actie kan komen voor PEC Zwolle, zo hij zondag in De Kuip weten. Het kwetsuur liep de verdediger bij de laatste spelhervatting van de training op.

Ook Vito van Crooij (lies) en Denis Genreau (knie) ontbraken in het met 3-0 verloren uitduel met Feyenoord. Of zij voor de thuiswedstrijd tegen Heracles weer beschikbaar zijn, is nog niet duidelijk. De verwachting is dat verdediger Sepp van den Berg, die vrijwel volledig is hersteld van rugklachten, tegen de buurman uit Almelo zijn rentree maakt in de wedstrijdselectie.