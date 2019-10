Caschili en Lagsir (PEC) met Oranje O17 stapje dichter bij EK-deelname

REVALIDATIE Mike van Duinen en Bram van Polen terug op het veld bij PEC Zwolle: Darryl Lachman slaat interland over

15:23 Mike van Duinen en Bram van Polen hebben maandag voor het eerst in maanden weer getraind in het stadion van PEC Zwolle. De routiniers liep 's morgens rondjes. Ook in de middag was er tijdens de groepstraining een opvallende aanwezige: Darryl Lachman.