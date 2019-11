Caschili en Lagsir tweede in Verenigde Staten met Oranje O17

Thomas Lam komt als laatste internatio­nal terug naar Zwolle

18 november Thomas Lam is de laatste international die deze week bij PEC Zwolle terugkeert in de aanloop naar de belangrijke wedstrijd van zaterdag tegen Fortuna Sittard. De Finse international verloor maandag met zijn land van Griekenland (2-1). Een duel dat niet meer van doorslaggevend belang was, omdat Finland zich vrijdag - voor de eerste keer - al had geplaatst voor het EK van 2020.