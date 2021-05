Celien Tiemens wil het trainer Joran Pot van PEC Zwolle Vrouwen constant moeilijk maken

Tiemens brak twee seizoenen geleden door bij PEC Zwolle, in het jaar dat de bekerfinale tegen Ajax werd bereikt. De middenvelder speelde meer dan veertig wedstrijden in de hoofdmacht, waarvan veertien in dit seizoen.

Dat Tiemens in deze competitie niet altijd een basisplaats had, heeft haar geprikkeld. ,,PEC Zwolle is een club waar ik me heel erg thuis voel. Het afgelopen jaar is niet altijd makkelijk geweest, omdat ik niet altijd in basis mocht starten. Het enige wat je dan kan doen, is keihard trainen en laten zien dat de trainer niet meer om je heen kan. Ik kijk uit naar volgend seizoen.”