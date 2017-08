Cijfers: Ongekende aanvalsdrang PEC Zwolle tegen Roda JC

Doelpogingen

PEC Zwolle ondernam in het eerste eredivisieduel van het seizoen 29 doelpogingen. Alleen Ajax, dat op bezoek bij Heracles met 2-1 verloor, kwam in de eerste speelronde tot dat aantal. Sportdatabedrijf Opta kon bovendien sinds de promotie van PEC in 2012 nog nooit zoveel pogingen noteren van de Zwolse club. Die 29 grote en minder grote kansen leverden vier treffers op. Ook dat aantal blijkt een unicum. Het afgelopen seizoen was PEC Zwolle in 34 competitiewedstrijden maximaal drie keer trefzeker geweest.