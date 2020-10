Clement krijgt kleine terugslag, mist RKC-uit en is pas na de interlands terug bij PEC

Nu al een vaste kern, PEC Zwol­le-trai­ner John Stegeman wordt daar blij van

6 september Anders dan vorig seizoen, toen PEC Zwolle lang zoekende was, kan trainer John Stegeman nu wel met een vaste kern naar het eerste competitieduel toewerken. En dat is heel erg prettig, zei de trainer van de Zwollenaren na de 1-0 zege in de laatste wedstrijd van de oefencampagne tegen SC Heerenveen.