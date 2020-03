Clement tóch matchwinner: PEC-speler krijgt 4-3 tegen Vitesse op zijn naam

Toen Clement zaterdagavond in de catacomben vernam dat niet hij, maar Vitesse-keeper Remko Pasveer als maker van de 4-3 op het wedstrijdformulier stond, verdween voor even de glimlach op zijn gezicht. De middenvelder had zich zó graag willen revancheren voor zijn beslissende fout tegen Feyenoord. Even dacht hij dat te doen door twee weken later tegen Vitesse in blessuretijd de 4-3 binnen te koppen. Tot niet veel later bleek dat de KNVB de goal als ‘eigen doelpunt’ had opgeschreven. Daar is nu alsnog verandering in gekomen.