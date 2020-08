Clement wil best linksbuiten van PEC zijn: ‘Maar heb daar minder het gevoel dat ik het team kan helpen’

De spitspositie bij PEC Zwolle is met drie kanshebbers nog een vraagstuk, maar dat geldt net zo goed voor de spelers die de vleugels bezetten. Daar is nu nog één grote carrousel gaande, met Pelle Clement als een van de pionnen. Wordt de geboren Amsterdammer linksbuiten, of blijft hij toch op zijn vertrouwde stek op het middenveld staan?

Hoewel Clement zondag in Almelo als middenvelder opereerde, stond hij de twee oefenwedstrijden ervoor opgesteld als linksbuiten. ,,Daar heb ik bij Ajax ook veel gespeeld, dus ik kan dat nog steeds prima invullen. De trainer en ik sparren er wel over met elkaar. Vorig jaar stond ik op het middenveld en dat vond ik lekker gaan. Als linksbuiten kom ik minder aan de bal en heb ik minder het gevoel dat ik het team kan helpen.”

Gokken op snelheid

In de eerste drie oefenwedstrijden van het seizoen gebruikte trainer John Stegeman meer middenvelders als vleugelspits, zoals Jesper Drost, Mustafa Saymak en Clint Leemans. Vito van Crooij is op dit moment de enige échte linksbuiten in de selectie van PEC, terwijl ook Mike van Duinen ervaring heeft op de flank.

Quote Vorig jaar hadden we Dennis Johnsen, die 80 meter in 10 seconden kan lopen. Dan kun je gokken op snelheid Pelle Clement

,,Ik vind dat je per wedstrijd moet kijken welke vleugels je nodig hebt”, zegt Clement. ,,Tref je een topclub, dan weet je dat je minder aan de bal bent. Je moet dan op een andere manier spelen. Vorig jaar hadden we Dennis Johnsen, die 80 meter in 10 seconden kan lopen. Dan kun je gokken op snelheid. Spelen we tegen een ploeg die gelijkwaardig of minder is, dan kun je daar een creatievere speler neerzetten. Eentje die naar binnen trekt, zodat de back eroverheen kan gaan. Aan de andere kant: je wilt ook vastigheid krijgen, dus om nou elke wedstrijd het team om te gooien voor één positie...” Na een korte stilte: ,,Maar ik maak de opstelling niet hè.”

Tegengoals minderen

De vleugels van PEC zorgden deze voorbereiding nog niet voor aanvallend vuurwerk, al oogde de eredivisionist tegen AZ en Heracles al wel een stuk degelijker dan vorig seizoen. Toen kreeg PEC liefst 55 doelpunten om de oren. Clement: ,,We hebben toen ook gezien dat we geen veelscorende ploeg hebben. Daarom is het belangrijk om het aantal tegengoals te minderen, zodat we ook kleinere overwinningen kunnen boeken. Dat één doelpunt voldoende kan zijn.”