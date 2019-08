Clint Leemans en Stanley Elbers mogen vertrekken bij PEC Zwolle

Dat is het resultaat van een gesprek dat Leemans (23) en Elbers (27) maandag met de clubleiding gehad hebben. Zowel de middenvelder als de aanvaller hebben daarin aangegeven bij een gebrek aan perspectief hun geluk elders te willen beproeven. PEC is onder de juiste voorwaarden bereid mee te werken aan een (tijdelijke) transfer.

Leemans en Elbers deden in de ouverture tegen Willem II nog een uur mee. In het uitduel met Utrecht bleven de middenvelder en aanvaller negentig op de bank, waar tieners Dean Huiberts (basis) en Jarno Westerman (invaller) wel in actie kwamen. Ook Darryl Lachman, die eerder al te horen kreeg te mogen vertrekken, kreeg na zijn basisplaats tegen Willem II geen minuten van trainer John Stegeman.