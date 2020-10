Clint Leemans herpakt zich overtuigend in Zwolle: ‘PSV is vergeleken met vorig jaar sterker geworden’

Dat Clint Leemans zondag tegenover PSV staat, is niks bijzonders meer. Dat hij het shirt van PEC Zwolle draagt én recent werd uitgeroepen tot speler van de maand september in de hele eredivisie, was wél een behoorlijke verrassing. ,,Een paar maanden geleden zag het daar helemaal niet naar uit en dacht ik zelfs aan een vertrek”, geeft hij aan. ,,Vorig jaar ben ik verhuurd aan RKC en een verkoop leek dus logisch. In de voorbereiding op het nieuwe seizoen liep plots alles anders. Ik kreeg ineens een kans op een nieuwe positie en heb die de afgelopen weken proberen te grijpen. Dat is zo goed gegaan dat ik zelfs die prijs heb gewonnen. Normaal gesproken wint een speler van Ajax of PSV zo'n onderscheiding, maar nu niet en dat maakte me zeker trots. ”