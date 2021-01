Clint Leemans vertrekt bij PEC Zwolle

Het leek nog zo’n mooi jaar te worden voor Clint Leemans. Zo scoorde hij in september, als rechteraanvaller, niet alleen heel makkelijk, hij werd zelfs uitgeroepen tot Speler van de Maand. De Brabander, wiens contract deze zomer afloopt, kon het alleen niet doorzetten en belandde na acht wedstrijden nota bene op de bank.

Leemans, die in 2018 in Zwolle arriveerde, kwam dit seizoen in 16 eredivisiewedstrijden tot 590 speelminuten en drie doelpunten. Bij de huidige nummer 3 van de Eerste Divisie wordt hij weer ploeggenoot van Rick Dekker, die voormalige speler van PEC die afgelopen zomer de overstap maakte naar De Vijverberg.