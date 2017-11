Clubicoon Dries Jans (90) overleden

Van origine een Hagenees, streek Dries Jans (geboren in 1927) in 1945 in Zwolle neer in de Pierik. Vol zelfvertrouwen meldde hij zich uit eigen beweging aan bij PEC, de club waar hij drie maanden later al in het eerste elftal zou debuteren. Een uitzending naar Nederlands-Indië (waar hij als chauffeur van een dokter dienst deed) zorgde ervoor dat Jans lange tijd niet aan voetballen toekwam. Maar eenmaal terug in Zwolle kon hij, hersteld van malaria, rap zijn kunsten weer vertonen.