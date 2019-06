‘Clubliefde? Voetbal is keiharde business’

Youssouf Hersi (de ervaringsdeskundige: hij tekende drie maanden nadat hij nog voor NEC uitkwam bij rivaal Vitesse):

,,Ik weet nog dat ik doodsbedreigingen kreeg. Ik werd op internet en aan de telefoon vaak verrader genoemd. ‘Wacht maar’, klonk het dan. Ik herinner me ook dat teamgenoten Dennis Gentenaar en Frank Demouge me adviseerden bepaalde cafés te mijden. De eerste jaren meed ik Nijmegen sowieso. Jaren later kom je terug en blik je met supporters zelfs terug op het Europese voetbal. Zo zal het vermoed ik ook met John Stegeman gaan. Het is op het moment heel heet onder zijn voeten. Dat is erg vervelend, ook omdat hij net niet is gepromoveerd. Hij moet ook niet de verkeerde mensen tegenkomen, maar het moet niet groter gemaakt worden dan het is. In Nederland kijken we meteen naar het negatieve: dat hij Go Ahead zou verraden omdat hij zei een roodgeel hart te hebben. Ik denk dat hij dat nog steeds heeft, anders had hij deze klus vorig jaar niet aangenomen. Maar je kunt ook anders beredeneren. Bij Go Ahead kunnen ze ook dankbaar zijn dat hij hun trainer geweest is, dat ze een centje aan hem overhouden en dat hij de club sportief vooruit heeft geholpen. Hij laat toch geen troep achter? Ik verwacht dan ook dat het Stegeman, net als bij mij, uiteindelijk vergeven wordt.”