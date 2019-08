Clubloze Erik Bakker wacht bij Jong PEC Zwolle op een nieuw voetbalavontuur

Erik Bakker (29) zit zonder club, nadat zijn contract bij De Graafschap is afgelopen. Bij de beloften van PEC houdt de middenvelder - die van 2007 tot 2011 en in het seizoen 2017-2018 ook al in Zwolle voetbalde - zijn conditie op peil. Wat ging er mis en hoe ziet zijn toekomst eruit?

Wat is er in het afgelopen seizoen gebeurd?

,,In de eerste seizoenshelft bij De Graafschap speelde ik bijna alles, maar met de club ging het toen niet goed. We bungelden onderaan. Ik had in de winterstop al het gevoel dat ze iets wilden gaan veranderen; iets meer optimistisch gaan spelen en met wat fysiek sterkere spelers. Dat kostte mij mijn plekje. Ja, misschien had ik het van tevoren kunnen verwachten. Maar ik kende de trainers ook en ik wist dat ze wilden voetballen. Ik ken hun voetbalideeën en mede daarom ging ik naar die club. Maar goed, het kan snel anders lopen in de voetballerij. In de tweede seizoenshelft heb ik amper minuten gemaakt. Ik ging van vaste basisspeler naar helemaal niks. Natuurlijk moet je het eerst bij jezelf zoeken. Misschien had ik het in die eerste seizoenshelft beter moeten doen."

Je werd geslachtofferd wegens de speelstijl: spierballenvoetbal.

,,In het begin had ik het er echt lastig mee, maar op een gegeven moment schik je je in die rol. Je kunt je niet iedere week weer druk maken. De ene week reageerde ik cynisch, de andere week wilde ik heel erg vechten. Je moet de vechtlust niet verliezen, maar het wordt zo allemaal wel een stuk minder leuk. Gelukkig ik heb veel andere mooie jaren gehad, bij PEC Zwolle en in mijn zes jaren bij Cambuur."

Je had nu zomaar in het buitenland kunnen spelen.

,,Ik ben deze zomer twee dagen op proef geweest bij het Deense Silkeborg. Het werd hem niet. Dat had niets te maken met de club en de aardige mensen daar. Maar toen ik er zat, voelde ik het niet echt. Mijn vriendin Vera moest dan haar baan opzeggen, het is nogal een stap. Ik hoopte dat ik daar een soort nieuwe energie zou krijgen, na een vervelende periode. Wel jammer, want ik hoopte echt op het goede gevoel. Ik moest ook snel beslissen en besloot het niet te doen."

De voetbalcompetities beginnen weer, jij bent er niet bij. En nu?