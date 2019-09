Clubloze Mees de Wit duikt na vertrek bij Sporting Lissabon op in Zwolle

De Wit groeide op in de jeugdopleiding van Ajax en schopte het tot het beloftenelftal van de Amsterdammers, maar de club verlengde zijn contract niet. De voetballer ging daarop in de zomer van 2018 aan de slag bij Sporting Lissabon, waar hij voor drie jaar tekende en in het O23-team terechtkwam. In Portugal moest De Wit het vooral doen met invalbeurten, waarna de samenwerking in goed overleg werd beëindigd. Sindsdien is de buitenspeler op zoek naar een nieuwe club.