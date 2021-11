Coach Art Langeler stapt op bij PEC Zwolle, ook assistent Dwight Lodeweges vertrekt

PEC Zwolle Vrouwen doet afstand van de koppositie door nederlaag in eigen huis tegen Ajax

Het is de vrouwen van PEC Zwolle niet gelukt om thuis tegen Ajax de koppositie vast te houden. Zondagmiddag werd het in het Mac3Park Stadion 1-3 voor de bezoekers, waardoor PEC de leiding in de eredivisie moet afstaan aan Feyenoord.

31 oktober