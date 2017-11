Cocu: 'PEC-PSV is niet alleen qua stand een topper'

Hij vindt PEC in de huidige vorm een van de betere ploegen in de eredivisie. ,,Het is een echt team, dat elkaar goed aanvoelt. PEC is veelzijdig en een eenheid, als je ze vanaf de buitenkant met elkaar bezig ziet. Er zit ook plezier in het elftal. Ze hebben niet alleen een laatste linie staan die goed is, maar ze verdedigen ook sterk als ploeg. Ze kunnen vooruit spelen, druk zetten en zijn ook in staat om in te zakken en er snel uit te komen. We moeten ons, met de vorm die zij hebben, voorbereiden op alle scenario's."

PSV is fit voor het duel en Cocu wil nog niet zeggen hoe hij gaat spelen. ,,Je hebt als coach meestal wel een gevoel en indicatie als de groep terug is van een interlandperiode. Dat gevoel is goed. We hebben de wedstrijd tegen FC Twente nog kort afgesloten en beelden gekeken van PEC. Als ik de training bij ons zie, dan zie ik de dingen terug van voor de interlandperiode. Wij moeten de periode waarin we zitten, koesteren. Een soort flow kan je hebben en soms is het in een keer weg. De tegenstander zit momenteel natuurlijk ook in een goed moment."



Waarom PSV het momenteel zo goed doet in de eredivisie? Het is deels onverklaarbaar, gaf Cocu ook aan. ,,Dat is het mooie aan de sport die we bedrijven. We analyseren er wat af en gebruiken veel data, maar er blijft ook heel veel waar je niet de vinger op kunt leggen. Ik geloof in het afdwingen van geluk in het voetbal, maar er zullen onverklaarbare dingen blijven in het voetbal."