Commercieel directeur Joost Broerse verlaat PEC Zwolle voor oude liefde FC Utrecht

De 39-jarige Broerse was drie jaar actief als commercieel directeur bij PEC. In 2015 werd hij na drie seizoen als speler van de Zwolse club - en na het vertrek van Edward van Wonderen een jaar eerder - op de vacante functie gezet. Broerse rondt zijn werkzaamheden deze zomer wel af bij PEC, waarna hij op uiterlijk 1 september de overstap maakt naar de club uit zijn geboorte- en woonplaats.

,,Ik vertrek met pijn in het hart", zegt Broerse op de website van PEC Zwolle. ,,De afgelopen seizoenen heb ik met veel enthousiasme en energie bij PEC Zwolle gewerkt. Deze club heeft mij na mijn voetbalcarrière een unieke kans gegeven en daar ben ik met name Adriaan Visser en Gerard Nijkamp dankbaar voor. Nu komt er met FC Utrecht alleen een prachtige kans voorbij."

Adriaan Visser, voorzitter PEC Zwolle, noemt het vertrek van Broerse 'spijtig'. ,,In de afgelopen drie jaar heeft hij met zijn afdelingen grote stappen gezet. Ondanks dat wij Joost deze overgang van harte gunnen, is het gevoel wat dubbel want we waren graag nog met hem doorgegaan. Aan de andere kant is het een goed teken, dat naast voetballers ook directieleden en medewerkers van de club in de interesse staan van andere clubs.”