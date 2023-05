Confetti en keiharde muziek, PEC-aanvoerder Van Polen denkt er het zijne van

Had PEC Zwolle net de titel gepakt? Het leek er wel op na afloop van de wedstrijd tegen Roda JC (3-1), gezien de feestelijkheden op het veld. Maar veel reden tot vreugde was er niet bij de spelers, die de kampioenskansen van hun club zagen slinken.

Terwijl de teleurstelling van de PEC-gezichten droop, sprongen aan alle kanten de confettimachines aan. Pats, weer een dosis blauwwitte slierten de lucht in, met op de achtergrond een Zwolse variant van de kneiterhit Engelbewaarder. Het leek wel alsof PEC Zwolle zojuist beslag had gelegd op het kampioenschap. Nou, verre van dat.

Houdiniact

Aanvoerder Bram van Polen dacht er ook het zijne van. Het was hem allemaal iets te vrolijk, kort na de 3-1 zege op Roda JC, een wedstrijd die ondanks de drie punten amper voor voldoening zorgde. Tuurlijk, alles is nog mogelijk volgende week, op de slotdag van de competitie. Maar dan zal er in Helmond wel een houdiniact uit de hoge hoed getoverd moeten worden. Anders is Heracles, dat knap bij NAC won (0-3), ‘gewoon’ kampioen.

,,Het was meer om het publiek te bedanken na de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, maar ik kon me er heel moeilijk toe zetten om in die jubelstemming te komen”, zei Van Polen. ,,De sfeer in de kleedkamer was meer gelaten. Bij mij was het ook de frustratie dat Heracles had gewonnen.”

Boven de 100

PEC Zwolle had de schade voor zichzelf flink kunnen beperken door tegen Roda JC meer doelpunten te maken. ,,Maar dat is het verhaal van het hele jaar”, vertelde Van Polen. ,,Als je ziet hoeveel kansen we creëren, hadden we allang boven de honderd goals moeten staan. Heracles heeft voorin net even wat meer individuele kwaliteit, wij hebben net wat meer kansen nodig.”

En laat PEC die goals volgende week nou net nodig hebben. Niet alleen om van Helmond Sport te winnen, ook om qua doelsaldo Heracles te overtreffen. Van Polen: ,,Er is nog één kans.”