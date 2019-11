Contract oud-Zwolle-speler Joey van den Berg uit Meppel bij NEC ontbonden

Van den Berg kwam een jaar geleden naar Nijmegen, na twee seizoenen bij Reading met manager Jaap Stam. Maar het afgelopen seizoen was voor NEC en Van den Berg, die twee rode kaarten incasseerde, geen doorslaand succes. Voor dit seizoen werd Van den Berg te kennen gegeven dat de kans op speeltijd klein was. De routinier speelde alleen vier wedstrijden met het beloftenteam.

Algemeen directeur Wilco van Schaik heeft respect voor de houding van Van den Berg in de laatste maanden. ,,Joey heeft zich de afgelopen periode zeer professioneel opgesteld en zijn wedstrijden gespeeld in ons beloftenteam, dat mede door toedoen van Joey aan een goede serie bezig is. Joey heeft aangegeven graag nog een stap te willen maken om zich te kunnen laten zien in het betaald voetbal.’’