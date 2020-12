Crisis bij PEC? Trainer John Stegeman vindt van niet: ‘We staan niet laatste, hè?’

Is PEC Zwolle in de aanval? Grote kans dat een van de backs erbij betrokken is

12 december De vleugelverdedigers van PEC Zwolle verstoppen zich dit seizoen niet als hun ploeg in de aanval is. Al is het maken van een doelpunt nog niet de specialiteit van rechtsback Sai van Wermeskerken en linksback Kenneth Paal.