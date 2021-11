Daishawn Redan krijgt weer een oproep voor Jong Oranje, dat jaagt op een startbewijs voor het EK

Bij de laatste interlandperiode van dit jaar is PEC Zwolle weer vertegenwoordigd in meerdere nationale jeugdteams. Daishawn Redan is de belangrijkste afgevaardigde.

Redan (20) had bij de laatste interland van Jong Oranje, tegen Wales, een basisplaats en scoorde ook bij de ruime overwinning: 5-0. Logischerwijs heeft bondscoach Erwin van de Looi opgeroepen voor de aanstaande interlands tegen Bulgarije (12 november in Almere) en Gibraltar (15 november). Ook Zwollenaar Sepp van den Berg, verdediger van Preston North End, zit opnieuw in de selectie. Nederland vecht met Zwitserland om de eerste plaats in de groep, die goed is voor deelname aan het EK 2023 in Georgië en Roemenië.

Oranje O19, van bondscoach Bert Konterman, speelt in de eerste ronde van de EK-kwalificatie in Israël tegen het gastland, Moldavië en Cyprus. Voor de drie duels (10-16 november) zijn Samir Lagsir en Gabi Caschili van PEC Zwolle opgeroepen. Doel is het EK van 2022, dat in Slowakije wordt gehouden.

Rav van den Berg is ook bekend in Zeist. De PEC-verdediger speelt volgende week (11-15 november) met Oranje O18 een toernooi in het Spaanse San Pedro del Pinatar. Het team van bondscoach Martijn Reuser staat op het veld tegenover Engeland, Portugal en België.