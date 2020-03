Damian, de zoon van PEC-icoon Albert van der Haar, opgeroepen voor Oranje O16

Bondscoach Martijn Reuser heeft achttien spelers opgeroepen, onder wie dus Van der Haar. Oranje O16 speelt op dinsdag 17 maart in Bilzen een oefenwedstrijd tegen de Belgen.

Van der Haar voetbalt in de jeugdopleiding van PEC en is de zoon van oud-speler Albert van der Haar. Laatstgenoemde droeg in de periodes 1994-2004 en 2006-2011 het shirt van de Zwollenaren en behoort tegenwoordig tot het scoutingsteam.