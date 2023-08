Danique Noordman maakt transfer naar Ajax: ‘Prachtige beloning’

De inmiddels 19-jarige Noordman kwam in drie seizoenen tot maar liefst 60 optredens. Slechts driemaal begon ze niet vanaf de aftrap. In die periode kwam de speelster tot acht doelpunten. Manager PEC Zwolle Vrouwen, Mariska Kogelman, over het vertrek van het talent: ,,Voor Danique is dit een prachtige beloning voor haar harde werken de afgelopen jaren. Ze heeft zich eerst bij amateurverenigingen en later bij ons in de O14 en O16, heel sterk ontwikkeld. Het is niet voor niets dat we Danique destijds voor langere tijd hebben vastgelegd.”