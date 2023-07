Danique Noordman van PEC Zwolle houdt met Oranje O19 uitzicht op Europees goud

Danique Noordman van PEC Zwolle heeft zich met Oranje O19 geplaatst voor de halve finale van het Europees kampioenschap. Dat betekent dat de middenvelder uit Dalfsen ook mag uitkijken naar deelname aan het WK O20, volgend jaar in Colombia.

Oranje heeft het zichzelf zeker niet gemakkelijk gemaakt tijdens het EK, dat wordt afgewerkt in België. Omdat de ploeg van bondscoach Roos Kwakkenbos na de zege tegen het gastland (3-0) ongelukkig onderuit is gegaan tegen Oostenrijk (0-1) is winst in de derde groepswedstrijd noodzakelijk om de halve finales te bereiken.

Die overwinning komt er ook, in Tubize wordt het ongeslagen Duitsland verslagen (3-1). Maar niet nadat de tegenstander, compleet tegen de verhouding in, via Dilara Acikgöz de score heeft geopend. Daarna zorgen Hanna Huizinga (Fortuna Sittard), Lotte Keukelaar en Rosa van Gool (beiden Ajax) alsnog voor de overwinning en de verlossing.

Ook bij Noordman (19), die als aanvallende pion op het middenveld een belangrijke rol speelt in Oranje. De middenvelder, die in februari haar contract bij PEC Zwolle heeft verlengd tot en met de zomer van 2024, speelde vorig jaar al mee tijdens het vorige WK O20, in Mexico.

In Tubize kan wisselspeelster Nayomi Buikema ook genieten van het succes, de middenvelder is in de zomer overgestapt van sc Heerenveen naar PEC Zwolle.

