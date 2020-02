Darryl Lachman definitief van PEC Zwolle naar Israëlische Hapoel Ranaana

Siemen Mulder leidsman bij belangrijk duel tussen RKC en PEC Zwolle

4 februari Als RKC Waalwijk en PEC Zwolle zaterdag tegenover elkaar staan, is Siemen Mulder de man in het midden. De scheidsrechter uit Uithuizen leidt PEC Zwolle zaterdag voor de tweede keer in dit seizoen.