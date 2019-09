Darryl Lachman grijpt kans tegen PSV na emotionele zomer: ‘Ik was ineens zesde keuze bij PEC’

De zomer die als een sprookje begon, veranderde voor Darryl Lachman langzaamaan in een nachtmerrie. Zo onomstreden als hij bij Curaçao was tijdens de gewonnen King’s Cup in Thailand en in de historische kwartfinale in de Gold Cup, zo onbemind bleek hij plots op de plek waar hij zich onder Jaap Stam sterk revancheerde voor een zwakke eerste seizoenshelft. Lachman kreeg in juli als eerste selectiespeler te horen dat hij overbodig was.