Darryl Lachman is India met Curaçao de baas

Ehizibue klaar voor Bundesliga met FC Köln: ‘De lach van mijn moeder was het mooist, die trots’

4 juni Een half jaar nadat hij het Italiaanse Genoa een nee verkocht, verbond Zwollenaar Kingsley Ehizibue (24) zich voor vier jaar aan het Duitse FC Köln. ,,Het gevoel was nu meteen goed. Ik voelde de rust in me en ik was helemaal mijzelf bij deze club.”