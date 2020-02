Darryl Lachman vliegt naar Israël en gaat PEC Zwolle-selectie verder uitdunnen

De kans dat de 30-jarige Lachman daardoor nog terugkeert in Zwolle, is nihil. De international van Curaçao kreeg vorige maand al te horen dat zijn aflopende contract bij PEC niet wordt verlengd, met een reserverol als gevolg. De verdediger mocht ook alvast uitzien naar een nieuwe werkgever, die hij in Hapoel Raanana gevonden heeft.

Tegen FC Groningen ontbrak Lachman, bezig aan zijn tweede periode in Zwolle, zaterdagavond al in de wedstrijdselectie van PEC. De mandekker was ook in afwachting van een visum om af te kunnen reizen naar zijn nieuwe club, die hij in Israël samen met de bij VVV opgepikte Elia Soriano op het hoogste niveau moet zien te houden.