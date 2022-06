De glimlach is terug bij PEC Zwolle op de eerste training: ‘Iedereen staat er volle bak achter’

PEC-baas houdt het voor gezien bij Zwolse amateurs: ‘Wij zitten nu met de gebakken peren’

Be Quick’28 is onaangenaam verrast door het vertrek van trainer Marcel Boudesteyn. ,,Wij zitten nu met de gebakken peren”, zegt voorzitter Bert Venema, nadat de oefenmeester had laten weten dat hij de Zwolse tweedeklasser niet kan combineren met zijn nieuwe functie van technisch directeur bij PEC.

21 juni