De herrijzenis van het jaar, met dank aan de VAR en de liefde

De trainer van PEC Zwolle kan een heroïsche wending in een voetbalwedstrijd toevoegen aan de rits met wederopstandingen die hij als speler en trainer meemaakte. Jaap Stam heeft namelijk patent op comebacks, met die in Camp Nou, zo'n twintig jaar geleden, het meest in het oog springend. Toen dwong hij met Manchester United in blessuretijd een andere Europese grootmacht, Bayern München, met twee doelpunten in blessuretijd op de knieën. Het was de eerste en de laatste keer dat Stam de cup met de grote oren hees, want in 2005 gebeurde het tegenovergestelde. Toen verspeelde de robuuste mandekker in het shirt van AC Milan in een andere memorabele Champions League-finale een 3-0 voorsprong tegen Liverpool.