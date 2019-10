De KNVB weet de jonkies van PEC Zwolle steeds makkelijker te vinden

Toen hoofd jeugdopleiding Alexander Palland vorige week zaterdag in Uden naar de basiself van Oranje O17 keek, gloeide hij van trots. ,,Paris Saint-Germain, Ajax, PSV, Red Bull Salzburg... En in de as van het veld stond gewoon een jongetje van PEC Zwolle.”

Dat 'jongetje' heet Gabi Caschili (16), middenvelder van PEC O17. Samen met ploeggenoot Samir Lagsir (16) plaatste hij zich met de nationale ploeg voor de zogenaamde eliteronde. Die duels goed doorstaan, en Oranje O17 staat volgend jaar op het Europees kampioenschap. Wie weet mét Caschili en Lagsir in de selectie.

Schommelen

Het is lang geen vanzelfsprekendheid geweest, spelers van PEC Zwolle bij de nationale ploeg. Helemaal niet toen Palland ooit begon als jeugdtrainer in de academie. Inmiddels heeft de club twaalf, dertien voetballers in het oranje shirt rondlopen. ,,Die getallen schommelen een beetje”, zegt Palland, die ook de O17 van PEC onder zijn hoede heeft. ,,Wat in september wel is, kan in oktober ineens niet zijn. Maar voor PEC-begrippen is het een hoog aantal.”

Quote Ik denk dat er heel veel jongens zijn die goed kunnen voetballen, maar als school een puinhoop is en je staat niet met de juiste attitude op de training, dan zul je nooit de stap maken Alexander Palland

De KNVB weet Zwolle steeds makkelijker te vinden, merkt Palland. Samen met Henk Brugge is hij hoofd jeugdopleiding bij PEC. ,,Wij willen meer afleveren dan iemand die leuk kan voetballen. Ook iemand die meerdere systemen kan spelen, qua gedrag overeind blijft, leergierig en weerbaar is. Brutaal zijn, maar toch netjes tegenover medespelers en tegenstanders. Het volledige pakket. Vanuit de KNVB krijgen we steeds meer bevestiging dat dit goed gaat. Ik denk dat er heel veel jongens zijn die goed kunnen voetballen, maar als school een puinhoop is en je staat niet met de juiste attitude op de training, dan zul je nooit de stap maken. Dat maakt onze spelers interessant voor de KNVB.”

Manier van de KNVB

Net als de speelwijze: veel aan de bal zijn, vaardige spelers op het veld, overtalsituaties creëren. ,,Dat lukt niet altijd, maar het zijn wel eigenschappen die wij belangrijk vinden. De bond ook. Er zijn ook clubs die meer vanuit de reactie en de duels voetballen. Inzakken, de tegenstander aan de bal laten en daarvandaan reageren. Daar zit ook talent, maar het is minder de manier waarop de KNVB wil spelen.”

Volledig scherm Gabi Caschili in actie voor Oranje O17. © BSR Agency

De grote clubs domineren in de nationale jeugdteams. ,,Maar je wilt niet weten hoeveel scouts en zaakwaarnemers op de tribune zitten bij wedstrijden van Oranje. Wanneer je een keer opvalt, denken Ajax, Feyenoord en PSV: als je nationaal kunt spelen, dan kun je dat ook bij ons. Dat geldt dus ook voor de spelers van PEC. Er wordt aan die jongens getrokken. Het is aan ons om een paar dingen goed voor elkaar te hebben. Dat ze het hier naar hun zin hebben, dat ze zich kunnen doorontwikkelen en dat er een goed plan ligt.”

Contract geven

Rychaintelo Knoll en Julius Dirksen stonden ook te boek als grote PEC-talenten, maar zij werden weggekaapt door Feyenoord en Ajax. Nog voordat ze zich in de Zwolse hoofdmacht konden laten zien. Dat willen Brugge en Palland voorkomen. ,,Door spelers waardering te geven. Dat doen we door middel van een contract. Daar moeten we onszelf mee wapenen. Het zou zonde zijn als je spelers opleidt tot een dusdanig niveau en ze daarna ziet vertrekken naar de grotere clubs. Je krijgt dan wel wat geld, maar daar doen we het niet voor. We willen opleiden voor het eerste elftal. Met een contract krijgen spelers meer rust en duidelijkheid.”