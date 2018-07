De krabbels zijn gezet bij PEC, Leemans en Van Crooij kijken nu naar een huisje

Het oefenduel met SV Meppen (2-5) is dinsdagavond nog niet afgelopen, of de eerste PEC Zwolle-supporters slingeren hun tweetjes al de wereld in. De bezorgdheid spat ervan af. Kort samengevat: er moeten nog wel wat spelers bij, en snel als het even kan.

De fans worden op hun wenken bediend. Drie dagen later, op een zonnige vrijdagochtend in Epe, staan er ineens twee nieuwe gezichten op het trainingsveld. Clint Leemans en Vito van Crooij, allebei 22 jaar, hebben even daarvoor hun krabbeltje gezet onder een meerjarige verbintenis. Leemans tekent voor drie seizoenen, Van Crooij voor vier. Beiden komen over van VVV-Venlo en spelen zaterdagmiddag al mee in de oefenwedstrijd tegen Excelsior (14.00 uur in Wijthmen).

Lang geduurd

Eindelijk, glimlacht Leemans. De jonge middenvelder weet al lange tijd van de interesse van PEC Zwolle, maar een transfer bleef tot deze week uit. ,,Het heeft veel te lang geduurd. In februari of maart las ik op internet al de eerste berichten. Een maand geleden heb ik een gesprek gehad bij PEC Zwolle en dat gaf een goed gevoel. Het liefst was ik er al vanaf de eerste training bij geweest.”

Leemans en Van Crooij hopen in Zwolle snel hun weg te vinden. Op het veld, maar ook erbuiten. Zo probeert het duo een huis te vinden waar ze met z’n tweeën kunnen wonen. ,,Onze band was in Venlo ook al goed”, zegt aanvaller Van Crooij, die vorig seizoen vijf keer scoorde voor VVV. ,,We hebben allebei een goed seizoen gedraaid, het is dan bijzonder om naar dezelfde club te gaan. Naar een andere stad, met andere jongens. Het voelt wel apart om weg te gaan bij VVV, ik heb nog nooit ergens anders gespeeld.” Leemans, een middenvelder: ,,We zijn allebei wel klaar voor een stap omhoog. Tien doelpunten maken bij een degradatiekandidaat, dat is prima.”

Leuk detail: VVV maakte vorig seizoen twee treffers tegen PEC Zwolle (beide wedstrijden eindigden in 1-1). Gemaakt door... Leemans en Van Crooij, allebei uit een vrije trap. Een extra wapen dus. ,,Als de bal goed ligt voor een linkspoot, zal ik me wel melden ja”, zegt Leemans. ,,Vroeger, in de jeugd van PSV, heb ik tijdens de training mijn enkelbanden afgescheurd. Daardoor moest ik leren om anders tegen een bal te trappen. Die techniek heb ik daardoor extra kunnen ontwikkelen.”

Namli

Met de komst van Leemans en Van Crooij sorteert PEC Zwolle alvast voor op uitgaande transfers. Younes Namli is hoogstwaarschijnlijk de eerste die vertrekt, de vleugelaanvaller is zo goed als rond met Kasimpasa. Ook met Ryan Thomas en Kingsley Ehizibue wordt geflirt, maar nog niet zo hevig als bij hun ploeggenoot. PEC Zwolle kan het geld dat Namli moet opbrengen goed gebruiken om ook de derde wens uit te laten komen.