De laatste bekerzege bij Excelsior bleek voor PEC de aanzet tot een historische bekerfinale

Op 17 december 2013 plaatste PEC Zwolle zich voor de kwartfinale door bij Excelsior met 1-4 te winnen. Dat was tevens de laatste keer dat beide ploegen tegenover elkaar stonden in het bekertoernooi. Voor de latere bekerwinnaar waren Fred Benson (tweemaal), Giovanni Hiwat en Rochdi Achenteh trefzeker. Namens Excelsior vond Lars Veldwijk, die later spits van PEC werd, het net. Twee spelers van de Zwollenaren die die avond op het veld stonden, zijn er vanavond ook bij: Bram van Polen en de deze zomer teruggekeerde Jesper Drost.

PEC Zwolle is tegen Excelsior al sinds 9 mei 2010 ongeslagen, de ploeg verloor - toen nog actief in de eerste divisie - met 4-3 in de nacompetitie. De laatste keer dat beide teams in de eredivisie tegenover elkaar stonden, was op 17 maart 2019. Met pijn en moeite pakte PEC toen de drie punten, na late doelpunten van Kingsley Ehizibue en Younes Namli (0-2). Beide voetballers zijn momenteel niet meer actief in Zwolle.