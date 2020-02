De loodzware opgave voor PEC: kunnen de Zwollenaren in de eredivisie blijven?

De scepticus zal zeggen dat PEC ten dode is opgeschreven. Daar heeft hij ook genoeg reden toe. De verzadiging in de organisatie na de tropenjaren heeft voor sportief verval gezorgd, waarvan de eerste divisie een logische eindbestemming is. En ja, het spel van PEC is nog niet zo overtuigend dat je kunt aannemen dat de club er een negende opeenvolgende eredivisieseizoen aan vast zal plakken. Is PEC eindelijk meedogenlozer voor het eigen doel, dan mist het munitie aan de overkant. Schiet de ploeg wel met scherp aan het front, dan loopt het in de eigen bunker ook allerlei verwondingen op. Vooral dat moet beter.