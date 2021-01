De nieuwe aanvaller van PEC Zwolle zit in Utrecht al op de bank: ‘Hij is echt een versterking’

Zo heeft trainer John Stegeman toch zijn zin gekregen: een aanval waarmee hij kan variëren. Met diepgang, snelheid. En, zo hoopt hij, scorend vermogen. In de zomer kon PEC financieel geen kant op, maar een paar maanden later staan er ineens drie nieuwe voorhoedespelers op het veld in Zwolle. Twee vleugelspelers - Manuel en Misidjan - en een spits, Buitink. ,,Helaas is het in de zomer door omstandigheden niet gelukt. Nu gelukkig wel. Ik had het ook niet verwacht, eerlijk gezegd, maar ik ben er wel blij mee.”

Meevaller

Stegeman zou Manuel, die tot het einde van het seizoen gehuurd wordt van Royal Antwerp FC, zaterdagavond in Utrecht kunnen inbrengen. ,,Een meevaller”, zegt de coach. ,,Benson is een heel creatieve jongen. Snel, technisch vaardig, tweebenig, doelgericht. Ik denk echt dat hij een versterking voor ons is.”

Manuel is er dus bij. Of dat ook voor Jesper Drost en Kenneth Paal geldt, is nog onzeker. Het tweetal ontbrak dinsdag ook al toen PEC thuis een puntje pakte tegen Heracles Almelo (2-2). Slobodan Tedic, Mustafa Saymak en Mike van Duinen zijn sowieso niet van de partij tegen FC Utrecht.

Zware klus

Zaterdagavond staan in de Domstad ook de twee eredivisionisten tegenover elkaar die niet vies zijn van een gelijkspelletje. Beide ploegen hebben de teller al op negen staan. Stegeman: ,,Ik vind FC Utrecht een heel goed team hebben. Ze hebben ook duidelijk uitgesproken waar ze naartoe willen. Als je kijkt naar wat ze hebben geïnvesteerd, dan is dat misschien ook wel normaal. Het wordt dus een heel zware klus. Maar thuis hebben we laten zien dat we tegen dit soort tegenstanders prima kunnen vechten.”