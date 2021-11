De pijn van PEC is zelfs in Preston voelbaar. ‘Hoe kun je zo missen?’

The Grey Friar in Preston, een stadje nabij Liverpool, is een kroeg waar je in Groot-Brittannië ontelbare van hebt. 925, om precies te zijn. Het is namelijk een keten, behorend tot de Wetherspoon-groep. Ze zien er vrijwel allemaal hetzelfde uit. Want welke Wetherspoon je ook binnenstapt, je hebt overal dezelfde tafels, dezelfde stoelen, dezelfde muziek, hetzelfde eten en hetzelfde plakkerige tapijt.