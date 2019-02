De survivaltocht van PEC Zwolle is te vrijblijvend

Of er nog een kratje stond in de bus van De Graafschap? ,,Ja, maar dat bier is inmiddels over datum”, grapte trainer Henk de Jong na de eerste uitzege van zijn ploeg dit seizoen. Eentje met eclatante cijfers meteen. Een marge waar ze bij PEC alleen nog van kunnen dromen. De afgelopen twee seizoenen zegevierde de Zwolse club in eredivisieverband nooit met meer dan twee doelpunten verschil, weet aanvoerder Bram van Polen. ,,We winnen naar mijn gevoel nooit wedstrijden gemakkelijk. Dat we bij rust al met een paar goals verschil voorstaan. Dat zit er niet in. Dat zal deels kwaliteit zijn. We scoren ook al jaren moeilijk.”