De tijd van lief doen en elkaar sparen is voorbij, zegt PEC-goalie Kostas Lamprou: ‘Vanaf nu vuist op tafel’

PEC Zwol­le-fans na opstappen Art Langeler: ‘Dit was onvermijde­lijk, er moet een sterke man komen nu’

De kogel is door de kerk: Art Langeler neemt ontslag als trainer van PEC Zwolle. De Stentor vroeg drie prominente fans die de club al volgen sinds de jaren zeventig of het opstappen van de trainer hen verbaasde. ,,Nee, het was onvermijdelijk, hij geloofde er na drie wedstrijden al niet meer in.’’

16 november