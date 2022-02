De totale off-day tegen Heracles had voor PEC Zwolle niet op een slechter moment kunnen komen

Zwak PEC is tegen Heracles geen schim van de ploeg van de laatste weken en gaat kansloos onderuit

PEC is dit kalenderjaar niet langer ongeslagen in de eredivisie. De Zwollenaren verloren zaterdag in Almelo kansloos met 2-0 van Heracles. Voor de ploeg van trainer Dick Schreuder was het de eerste nederlaag in zes duels.

