De trainers van Bert Konterman wisten het allang: er schuilde altijd al een hoofdcoach in de tussenpaus van PEC

Wordt Mustafa Saymak de all-time clubtopsco­rer van PEC in de eredivisie?

11 februari Mustafa Saymak, die zaterdag tegen RKC zijn 31ste doelpunt voor PEC op het hoogste niveau maakte, is hard op weg alltime clubtopscorer van de Zwollenaren in de eredivisie te worden. Of dat gaat lukken? Peter van der Hengst en Rini van Roon, twee oud-spelers die met respectievelijk 42 en 32 goals nog boven Saymak staan, oordelen.