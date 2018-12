‘De tweede helft had van mij op papier afgedaan mogen worden’

Bekertoer­nooi PEC Zwolle is voorbij na nachtmer­rie in Alkmaar

18 december Het bekertoernooi van PEC Zwolle eindigt wederom in Alkmaar. In januari 2018 werd het 4-1 in de kwartfinales, elf maanden later strandde het volledig kansloze team van coach John van ’t Schip zelfs een ronde eerder: 5-0.