De Zwolse lente laat nog even op zich wachten na pijnlijk bekerverlies tegen NAC: ‘Te slordig gespeeld’

Eredivisie Vrouwen Trainer PEC Zwolle Vrouwen, Joran Pot, laat alle opties voorlopig open

Gaat hij nu wel of niet naar tegenstander FC Twente Vrouwen? Het optelsommetje wordt ook zondagmiddag na het onderlinge duel (1-4) veelvuldig gemaakt. Joran Pot (32) vertrekt na zeven seizoenen vrouwentrainer te zijn geweest bij PEC Zwolle en de post in Enschede is vacant. ,,Misschien is het wel leuk om juist een heel andere stap te nemen.”

16 januari