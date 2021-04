De Zwolse neven Eliano Reijnders (PEC) en Jayden Oosterwolde (FC Twente) zijn goede vrienden. Maar op het veld even niet

Debuut Konterman eindigt in een deceptie voor PEC Zwolle

7 maart Het debuut van Bert Konterman als hoofdtrainer in de eredivisie is uitgelopen op een deceptie. Terwijl PEC Zwolle in de slotfase de winnende treffer op de schoen had, scoorde Heracles in blessuretijd wél: 2-1.