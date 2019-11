Dean Huiberts in Stiften: ‘Het verrast me hoe het snel het allemaal met me gaat bij PEC’

VIDEOPEC Zwolle smijt met profcontracten en de eerste die dat vertrouwen lijkt uit te betalen, is Dean Huiberts. ,,Twente kwam maar niet met een plan. PEC wel. Ik was meteen verkocht en ik heb nog totaal geen spijt”, zegt de 19-jarige middenvelder in aanloop naar de Overijsselse derby (zondag, 12.30 uur) in Stiften.

Kampenaar Huiberts was vorig jaar acht seizoenen actief in de jeugdopleiding van FC Twente toen PEC Zwolle zich in de zomer meldde. Op het juiste moment, blikt de spelmaker terug. ,,Ik wilde het plan dat ze met mij voor ogen hadden zien. Dat plan kwam er maar niet. PEC had dat wel. Ik was meteen verkocht en heb nu ook totaal geen spijt. Het was natuurlijk mijn intentie om bij het eerste te komen. Dat heeft heel mooi voor me uitgepakt.”

Dat gebeurde wel na een, vooral in mentaal opzicht, loodzwaar seizoen. Huiberts legt in de derde aflevering van Stiften, de videorubriek van de Stentor waarin het voetbalweekend wordt doorgenomen, uit dat zijn verhuizing van de ene naar de andere Overijsselse club flink wat voeten in de aarde had. Hij mocht na zijn overstap namelijk alleen competitieduels spelen in Zwolle als PEC de knip trok voor elk van de 8 opleidingsjaren die de getalenteerde middenvelder in Twente genoot.

,,Dat wilde PEC niet en dat snapte ik wel. Daardoor werd het een heel lastig jaar omdat ik geen competitiewedstrijden mocht spelen. Maar mijn doel was ook om mijn schooldiploma en de eerste trainersdiploma te halen en ik kon hier trainen en oefenduels spelen met de jeugd en de beloften. De club kon me alle hulp aanbieden. Dat zag ik zitten en toen heb ik ook gezegd dat ik dat graag wilde doen.”

Volwaardige selectiespeler

Huiberts sloot zonder contract aan en trainde met de O19-lichting en het beloftenteam. Als de iele en dynamische middenvelder geluk had, kon hij zich een keer in de maand in een oefenduel uitleven. Het eentonige seizoen besloot hij met een krabbel onder een driejarige verbintenis. Huiberts was niet de enige. PEC, dat steeds meer investeert in de academie, legde het voorbije half jaar een tiental veelbelovende tieners vast. Daarvan bonkt Huiberts het hardst op de deur bij trainer John Stegeman.

Waar dat uit blijkt? Zijn basisplaats tegen Utrecht in augustus, twee invalbeurten en een beloning voor zijn ontwikkeling met een basisplaats in Hoek (beker). Huiberts heeft fysiek al de nodige stappen gemaakt en maakt vooral als behendige spelmaker indruk op de staf van PEC. Ook ervaren teamgenoten lopen met de bescheiden dribbelaar weg. Dat hij in zijn eerste contractjaar het meteen tot volwaardige selectiespeler zou schoppen, had Huiberts niet verwacht.

,,Ik ben daar natuurlijk heel blij mee. Dit was ook de intentie toen ik naar PEC ging. Om op den duur bij het eerste te komen, daar te blijven en te gaan spelen. Tot nu toe pakt dat heel mooi uit. Ik moet ook zeggen dat het me verrast hoe snel het allemaal gaat. Dit had ik vorig niet kunnen durven denken. Je wil altijd meer, maar dit gaat al heel snel. Als kleine jongen droom je hiervan, toch? Bij een eredivisieclub trainen, meespelen, elke dag het veld op en beter worden.”

Oom Max en oma Bep

Zo vormt Huiberts niet alleen een lichtpunt in het duistere seizoen dat PEC vooralsnog beleeft, maar treedt hij ook in de voetsporen van zijn oom Max, die in 1990 debuteerde voor de Zwolse club. Na zijn vuurdoop in de Domstad kreeg Huiberts junior een knuffel en felicitaties van huidig Utrecht- en voormalig AZ-trainer John van den Brom. ,,Je oom Max zal trots op je zijn”, klonk het.

De succesvolle technisch directeur van AZ ziet het jongste Huiberts-talent op etentjes en verjaardagen, maar spreekt hij niet veel over zijn eigen ontwikkeling. ,,Tegen ADO Den Haag kwam mijn oom komen kijken. Toen was de hele familie er omdat we daarna ook met zijn allen een hapje gingen eten.”

Zijn trouwste supporter, oma Bep, was er op beide gelegenheden bij. ,,We hebben een seizoenskaart voor haar geregeld. Ze woont dichtbij en kan zo elke thuiswedstrijd op het fietsje komen. Dat vind zij hartstikke leuk en ik ook. Na de wedstrijd bellen we vaak. Soms wil ze zelf meedoen. Zet mij maar in de spits, zei ze laatst.”